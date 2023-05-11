Ümraniye’de kentsel dönüşüm başladı

Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde tek blok 5 daireden oluşan riskli binanın yıkımı dün yapıldı. Yıkım çalışmasına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Vatandaşlara 'Yarısı Bizden' projesine mutlaka katılmaları çağrısnda bulundu. Göreve geldiğinden bu yana yaklaşık 4 yıldır Ümraniye'de 650'ye yakın riskli binayı yıkıp yeniden yaptıklarını anlatan Başkan Yıldırım "Şimdi de İnkılap Mahallesi'ndeki eski ve riskli bir binanın yıkımındayız. Bundan sonra da Sayın Cumhubaşkanımızın açıkladığı, Bakanımız Murat Kurum Bey'in de daima söylediği 'Yarısı Bizden' kampanyasını uygulayacağız. Devletimiz vatandaşlara bu kampanya bağlamında ihtiyaç kredisi imkanı da veriyor. Bu imkan bence bir devrim. TOKİ üzerinden bu binaları tekrar inşa edeceğiz. Bu imkanı lütfen kaçırmayın. Eski binalarla ilgili her türlü hukuki ve teknik altyapıyı kurduğumuz bürolarla, teknik ekibimizle çözüp, üstesinden kısa sürede geleceğiz" dedi.Ümraniye'deki binaların yüzde 65-68 arası yenilendiğini belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "1999'dan sonra yapılan binaların depreme dayanıklılığı belli. Bizim 2B arazilerinde kentsel dönüşümümüz var; o da 150-200 bin insanımızı ilgilendiriyor. Onların çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bu çalışma ise 99 depreminden önce yapılmış ruhsatlı binaların yeniden inşası. Vatandaşlarımız 'Yarısı Bizden' projesine mutlaka katılsın. Hem TOKİ, hem bakanlığımız hem belediyemiz vatandaşlarımızın 3'te 2 çoğunluğu sağlamalarına göre beraberce mukavele yapacağız. Mukavelelerden hiçbir ücret alınmayacak; taşınma yardımı, kira desteği yapılacak. 14 Mayıs'tan sonra bu işlerin üstünden hızlı bir şekilde geleceğiz."Konuyla ilgili Ümraniye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Ümraniye'de yapılan çalışmalar neticesinde hali hazırda kentsel dönüşüm için başvuru yapmış 65 bin kişi var. Ümraniye'de yapılan çalışmalar neticesinde 99 öncesi binaların yüzde 65 yenilendi ve şu ana kadar 55 bin kişi yeni ve güvenli evine kavuştu" ifadelerine yer verildi.