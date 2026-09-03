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Giriş Tarihi: 3.09.2026 04:10

Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Ümraniye’de şarampole devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet A., hayatını kaybetti.

DHA
Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 MHZ 207 plakalı otomobil, şarampole devrilip ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ÜMRANİYE

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Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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