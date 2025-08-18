Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye’de sokak ortasında satırlı vahşet: Kadının boğazını kesti, olay yerinden kaçtı!
Giriş Tarihi: 18.8.2025 02:38

Ümraniye'de meydana gelen kan donduran olayda, Özbekistan uyruklu kadın sokak ortasında satırlı saldırıya uğradı. Saldırgan kadının boğazını keserek katlederken, olay yerinden hızla uzaklaştı. Öte yandan, kaçan şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

İHA Yaşam
Olay, Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

