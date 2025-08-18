Ümraniye’de sokak ortasında satırlı vahşet: Kadının boğazını kesti, olay yerinden kaçtı!

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.