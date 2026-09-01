Ümraniye’de şoke eden olay! Önce arkadaşının otomobilini çalıp kaza yaptı ardından, yoldan geçen başka bir aracı gasp etti...

Ümraniye'de 8 Ağustos Emre Ü. (33), otomobili ile aldığı arkadaşı Adile E. (24) ile birlikte evine geldi. Evde sohbet edildiği sırada gözünü masadaki araç anahtarına diken Adile E., bir süre sonra evden izinsiz ve habersiz şekilde ayrıldı. Masadaki anahtarı gizlice cebine atan genç kadın, arkadaşının otomobiliyle kayıplara karıştı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Emre Ü., Adile E.'nin aktif bir telefonu bulunmaması nedeniyle kendisine ulaşamadı. Yaklaşık iki saat sonra otomobilinin otoparka çekildiğini öğrenen talihsiz adam, genç kadının kaza yaptığını anlayınca arkadaşından şikayetçi oldu.

YOLDAN GEÇEN BAŞKA ARACI DA GASBETMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Adile E.'nin karıştığı olayın sadece ilk araçla sınırlı kalmadığı belirlendi. Araçla kaza yaptıktan sonra bir süre yolda yürüyen genç kadın, "Bana zarar verecekler" bahanesiyle durdurduğu başka birine ait otomobile de el koyarak olay yerinden uzaklaştı. Bir gecede iki ayrı aracı gasp ederek kayıplara karışan genç kadın, ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adile E.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Adliyeye sevk edilen Adile E., üst üste gerçekleştirdiği iki araç gaspına rağmen suçlamaları reddeden Adile E. ifadesinde, "Emre Ü. benim arkadaşım olur. Olay tarihinde işim olduğunu söylediğimde Emre aracının anahtarını bana verdi, 'İşini gör gel' dedi. Yolda seyir halindeyken ufak bir kazaya karıştım. Polisler aracı bağlayınca yolda yürürken başka bir araca bindim. Orada da şahsın bana zarar vereceğini düşündüğüm için o şahsın da aracını alarak uzaklaştım. Ben Emre'nin aracını çalmadım, kendi rızasıyla verdi" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından yapılan incelemede, şüphelinin evden lavaboya gitme bahanesiyle gizlice ayrıldığı, arkadaşının hiçbir rızasının bulunmadığı ve kısa süre içinde iki ayrı otomobili gasp ettiği belirtildi. Savcılık, şüphelinin bir gecede iki farklı aracı gasp etmesi, kuvvetli delil durumu ve suçun ağırlığını dikkate alarak Adile E.'nin "Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan tutuklanmasını talep etti. Şüpheli kadın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör