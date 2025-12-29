Umre paralarını kumarda kaybetti: 23 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı!

Kütahya'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan ancak Suudi Arabistan'a götürülmeyen 23 kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

23 KİŞİDEN 32 BİN DOLAR

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, umreye gitmek isteyen 23 kişiden yaklaşık 32 bin dolar aldığı belirlenen şirketin mesul müdürü B.A.'yı (68) gözaltına aldı.

PARALARI BAHİS SİTELERİNDE KAYBETMİŞ

Topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.