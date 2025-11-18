Haberler Yaşam Haberleri 29 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 18.11.2025 12:04

29 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 30 göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, TCSG-11, KB-105, KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Ekipler tarafından bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, beraberinde 1 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

