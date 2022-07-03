Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Umut Evirgen yaşı, mesleği ve hakkında merak edilenler!

UMUT EVİRGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.