Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 13 gencin çalışma hayatına hazırlanmasını amacıyla hayata geçirilen "Umut Mutfağı Projesi" ilk mezunlarını verdi. Gastronomi sektörünün gönüllü şefleriyle USLA Akademi çatısı altında uygulamalı eğitimler alan 13 gence mezuniyet belgeleri verildi. USLA Akademi'de düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Ahmet Minguzzi
'nin adının gençlerin eğitimine ve mesleki gelişimine verilen destekle yaşatılmasının, bu buluşmaya özel bir anlam kazandırdığını söyledi. Yenigün, Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi
'ye de projedeki katkılarından d olayı teşekkür etti.