Umut tacirlerine 10 yıl hapis

ize vadiyle dolandırıcılığa 10 yıl hapis cezası talep edildi. Ailesiyle yurt dışına çıkmak isteyen E.B.B., Schengen vizesi için randevu alamayınca "Vize Danışmanlık" adıyla hizmet veren Tuncay E. tarafından dolandırıldı. E.B.B. 900 Euro'yu Tuncay E.'nin hesabına gönderdi. 1 Mayıs 2025'e kadar işlemleri tamamlayacağını söyleyen Tuncay E. mağdur kadından bin 900 Euro daha istedi. İnternette araştırma yapan E.B.B, çok sayıda mağdur olduğunu gördü. İfadesi alınan Tuncay E. suçlamaları redderek E.B.B.'yi "Konsoloslukların yoğunluğu nedeniyle vize istenilen tarihe yetişmedi. Paralarını iade edebilirim" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemede; benzer suçtan başka dosyaların da bulunduğu tespit edilen şüphelinin 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör