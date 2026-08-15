UNESCO müzik şehri Şanlıurfa, İsveç’te Türkiye’ye gurur yaşattı

Harran Üniversitesi Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu, dünyanın farklı ülkelerinden koroların katıldığı World Choir Games 2026'da aldığı başarıyla Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı gururlandırdı. İsveç'te yarışmaya 40'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koronun ve 8 bin 500'ü aşkın korist katıldı. Büyük bir heyecanla yapılan Vox Humanis, Karma Oda Koroları ve Vokal Topluluklar (Mixed Chamber Choirs & Vocal Ensembles) kategorisinde rakiplerini geride bıraktı. Harran üniversitesi Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, kendi kategorisinde en yüksek puanı alarak dünya birinciliğini elde etmeyi başardı.

ŞANLIURFA KÜLTÜRÜNÜ DE TANITTILAR

Üniversitenin değişik bölümlerinde okuyan öğrenci ve müzik öğretmenlerinden oluşan Vox Humanis Korosu üyeleri, elde ettikleri başarının yanı sıra giydikleri kıyafet ve seslendirdikleri eserlerle Şanlıurfa'nın kültürünü de sınırların ötesinde tanıtmanın gururunu da yaşadıklarını ifade ettiler.

ÇOK SESLİLİK KÜLTÜRÜ

Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu Şefi Fırat Altun, yarışmada çok seslilik kültürünü de tanıtma imkanını bulduklarını anımsattı. Altun, Şanlıurfa'nın en yüksek puanı alarak dünya birincisi olması nedeniyle büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, 1,5 yıl boyunca sıkı bir hazırlık yaptıklarını ve hak ettikleri başarıyı da elde ettiklerini söyledi.

"İSVEÇ'TE MÜHÜRÜMÜZÜ VURDUK"

İki yıl önce koru kurulduğunda bir hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirdiklerini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa'nın UNESCO müzik şehri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güllüoğlu, Harran üniversitesi korosunun Türkiye'nin sesini bir kez daha İsveç'te duyurup mührünü vurduğuna dikkat çekti. Güllüoğlu, Dünya'nın farlı ülkelerinden koroya davetlerin de olduğunu söyledi.