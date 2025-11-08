UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” Adem Göçer hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan usta sanatçı, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle İzmir'de tedavi görüyordu. Bir süre önce memleketi Kırşehir'e dönen Göçer yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Abdallık geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan ve küçük yaşlarda başladığı müzik yolculuğunu el yapımı davulları ve özgün icra tarzıyla sürdüren sanatçı, hem Kırşehir'in kültürel hafızasında hem de Türk halk müziği tarihinde özel bir yer edindi. Bozlak ustası, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın tavsiyesiyle, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nda uzun yıllar davuluyla yer alan Göçer, Almanya'dan Tayland'a kadar birçok ülkede konserler vererek sanatını uluslararası platformlarda tanıttı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Adem Göçer'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında: "Şehrimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biri olan, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanlı Davul Ustamız Adem Göçer'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Abdal geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak, kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli sanatçımızın aramızdan ayrılışı yalnızca Kırşehir'imiz için değil, tüm kültür mirasımız için büyük bir kayıptır. Adem Göçer Usta'nın bıraktığı manevi miras ve bu topraklara ait ritimler daima yaşamaya devam edecektir. Şahsım ve Kırşehir halkı adına Allah'tan rahmet, Göçer ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Adem Göçer'in cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek.