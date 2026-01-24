UNICEF’ten tavsiye: Çocuklara gardiyan değil rehber olun

Sömestir tatiliyle evlerde "ekran savaşları" başladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), hazırladığı raporda, "interneti kesin" önerisinin yerini "rehberlik" kavramına bıraktığını belirterek çocukların dijital dünyanın risklerine karşı yalnız bırakılmamasını ama polis gibi de tepelerinde durulmamasını önerdi. Raporda, evde yemek masası ve yatak odası gibi akıllı cihazlardan arındırılmış bölgelerin belirlenmesinin, aile içi birliğin sağlanmasında etkili olacağı belirtildi. Raporda, gizlice telefon karıştırmanın güvenmeme algısı yarattığı ve bunun yerine "Seni korumak için bu kontrolleri yapıyorum" dürüstlüğünü göstermek gerektiğine dikkat çekildi. Ekranın çocuğun hangi duygusunu tatmin ettiğini keşfetmek için onunla sohbet etmenin önerildiği raporda, elinden telefonu düşürmeyen ebeveynin, çocuğuna sınır koymasının inandırıcı olmayacağı da ifade edildi.