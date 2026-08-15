‘Üniversite eğitimi 3 yıla düşürülmeli’

Enstitü Sosyal'in "Yükseköğretimde Eğitim Süreleri ve Programlar: Dört Yıl Şart mı?" başlıklı analizinde, üniversite eğitiminin uygun disiplinlerde 4 yıldan 3 yıla indirilmesi önerildi. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan
ile araştırmacı Zeynep Yalçıntaş tarafından hazırlanan analizde, 2005'te 77 olan üniversite sayısının 2025'te 208'e çıktığı, üniversiteye yerleşme oranının ise yüzde 33'ten yüzde 30'a gerilediği belirtildi. YKS
başvurularının 2026'da 2 milyon 425 bin 560 ile son 6 yılın en düşük seviyesine indiği aktarıldı. Analizde, eğitim süresinin bir yıl kısalmasının öğrenci ve aileleri için yıllık 100 bin ila 230 bin liralık ekonomik yükü azaltacağı ifade edildi. Lisans mezunlarının yalnızca yüzde 56.7'sinin eğitim aldığı alanla uyumlu meslekte çalıştığı belirtilirken, 3 yıllık modelle birlikte "Asgari Mesleki Çekirdek Yetkinlik Standartları" oluşturulması önerildi.