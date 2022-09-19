Üniversite hayali başlamadan bitti

Kocaeli'ndeKuzey Marmara Otoyolu Gebze mevikiinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaplan (31) ile kardeşi Aysun Kaplan (18) öldü, anneleri yaralandı. Ailenin, üniversiteyi kazanan Aysun Kaplan'ın Sakarya'da yurt kaydını yaptırıp Gebze'ye döndükleri belirtildi.
7 ARACA ÇARPTI, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Konya'da, Ahmet Ünüvar arkadaşından aldığı ve sünnet düğünü için süslettiği otomobil ile önce park halindeki minibüse, ardından,bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan'a (44) çarptı. Akdoğan ölürken Ünüvar 6 araca daha çarpıp yoluna devam etti. Ünüvar 1.27 promil alkollü çıktı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Eylül'de kazada yaralanan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, Gaziler Günü'nde öldü. Kayseri'de 2, Amasya'da 2, Çorum'da 1, Denizli'de 1, Kocaeli'nde 1, İstanbul'da 1, Aydın'da 1, Muğla'da 1, Bursa'da 1 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.