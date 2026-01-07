Üniversite hayali kuruyordu, hayatını kaybetti

Olay, Tatvan ilçesine bağlı Fuar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ayşe İder'in üzerine, bir binanın çatısından aniden kopan kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla kar altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşe İder, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Ayşe İder'in cenazesi, Karataş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçüksu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

İlçe merkezindeki kaldırımlarda kar temizliğini yürüten Tatvan Belediyesi, çatılardan kar düşmelerine karşın, kar ve buzların temizlenmesi için anonslar yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu.