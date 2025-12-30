Üniversite hayalini 53 yaşında gerçekleştirdi

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan, kazaziye alanında kültür sanatçısı olan Emine Usta, gençlik yıllarında ertelemek zorunda kaldığı üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü kazanan Emine Usta, uzaktan eğitimle aşçılık bölümünde de eğitim görmeye başladı. İkinci sınıf öğrencisi olan Emine Usta, hayalini 53 yaşında gerçekleştirdi. Sınıf arkadaşlarının çoğundan yaşça büyük olmasına rağmen üniversite ortamına kısa sürede uyum sağlayan Usta, gençlerle kurduğu bağın kendisine güç verdiğini belirtti. Özellikle İngilizce öğrenmeyi hedefleyen Usta, emekli olduktan sonra kendi restoranını açmayı planladığını söyledi. Emine Usta, üniversitede edindiği turizm ve mutfak bilgisini bu hayalinde buluşturmayı amaçlıyor.

"ANNEM HASTAYDI"

Ailesinin tek kızı olduğunu ve rahmetli annesinin hasta olması sebebiyle üniversiteye gidemediğini kaydeden Usta, "Alaylı olarak halk eğitimde öğretmenliğe başladım. Sonra da bütün sınavları kazanarak 18 yılımı tamamladım. Üniversitemizin akademisyenlerinin hepsi destek veriyor, örnek gösteriyorlar. İnşallah mezun olup kep atmayı istiyorum" şeklinde konuştu. İHA