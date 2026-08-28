Üniversite kayıtlarında son gün! YÖK Başkanı Erol Özvar’dan mazeret kaydı açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylara kayıt sürecine ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite kayıtlarının bugün sona ereceğini belirterek, kayıt hakkı kazandığı halde herhangi bir nedenle kaydını tamamlayamayacak adayların mazeret kaydı imkanından yararlanabileceğini açıkladı.

Özvar, şu mesajı paylaştı:

Sevgili Gençler, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylarımız için üniversite kayıtları bugün sona eriyor. Kayıt hakkı kazandığı hâlde herhangi bir nedenle kaydını bugün tamamlayamayacak olan adaylarımız, 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına mazeret kaydı için başvurabilecek. Mazereti uygun bulunan adaylarımızın kayıt işlemleri üniversiteleri tarafından gerçekleştirilecek. Emek vererek kazandığınız bu hakkı kaybetmemeniz için kayıt sürecini dikkatle takip etmenizi ve gerektiğinde mazeret kaydı imkânından belirtilen tarihler içinde yararlanmanızı önemle tavsiye ediyorum. Üniversite hayatına adım atacak tüm gençlerimize