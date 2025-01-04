Üniversite öğrencileri derslerinin pratiğini uygulamalı olarak yaptılar

Bartın Üniversitesi Spor Fakultesi: Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. Sınıf öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sevim Handan Yılmaz koordinatörlüğünde Cumhuriyet Meydanında 7 den 70 e katılıma açık Herkes İçin Spor etkinliği gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz" Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. Sınıf öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersimiz de öğrendiklerini, öğrencilerimiz pratiğini Cumhuriyet Meydanın da 7 den, 70 e vatandaşların katılımı ile uygulamalı olarak yaptılar.

Herkes İçin spor etkinliği kapsamında öğrencilerimiz mangala, satranç, akıl oyunları, şut çekme yarışması, Dart, badminton, tenis, voleybol, matrak ve birbirinden farklı eğitsel oyunlar oynanırken Hacivat ve Karagöz, pamuk prenses ve palyaço gösterileri etkinliğe renk kattı yoğun talep gören etkinlik ile katılımcılarda spora yönelik farkındalık oluşturmak ve hem de etkinliğe katılan vatandaşlarımızın hoşça bir vakit geçirmemelerini sağlamış oldular. Ayrıca bu etkinliğimize ilimiz de bulunan çeşitli okul öğrencileri de etkinlik alanlarını ziyaret ettiler.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerimiz Bartın halkı ile de kaynaşma imkanı buldular. Spor Bilimleri Fakültesi olarak öğrenci vatandaş kaynaşmasını sağlama hem de Bartın halkına hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için bu tür etkinliklerimiz devam edeceklerini sözlerine ekledi.