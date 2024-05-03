Üniversite öğrencilerini ve servis şoförünü darp eden 2 şoför gözaltına alındı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine Trabzon merkezden gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerini ve servis şoförünü darbeden 2 minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, servis aracı kiralayan öğrencilere saldıran 4dolmuş şoförü hakkında soruşturma başlatıldığını, şoförlerden 2'sinin gözaltına alındığını belirtildi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiraladıkları ifade edildi.

Öğrencilerin kiraladığı servisin önünün başka minibüs sürücüleri tarafından kesilerek servis şoförü ve öğrencilerin tehdit ve hakarete uğradıkları, darbedildikleri yönünde sosyal medyada haberler yer aldığı belirtilerek ,"Haberlerle ilgili olarak servis şoförü ve darbedilen öğrencilerin şikayetleri üzerine şüpheliler Ö.D, K.D, H.S. ve S.Y. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan tahkikat neticesinde şüpheliler Ö.D. ve K.D. gözaltına alınmıştır. Mezkur olayla ilgili Valiliğimizce de çok yönlü inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HER ZAMAN EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medya hesabından olay sırasında çekilen video ve yaralanan öğrencinin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencilerimize yapılan bu saldırganlığı şiddetle kınıyor, bu konuda her türlü önlemin alınacağının bilinmesini istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman evlatlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Darp ve tehdit edilen öğrenciler ve minibüs şoförü hastaneden aldıkları darp raporuyla saldırgan şoförler hakkında şikayetçi oldular. Gözaltına alınan 2 minibüs şoförü hakkında geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaşanan saldırı olayıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama geldi. Açıklamada, "Üniversitemizin Sürmene ilçesinde bulunan KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nün öğrencileri tarafından "dolmuşlarda yer bulamadıkları" gerekçesiyle özel servis kiralanmış, kiraladıkları servisin önü Sürmene'den Trabzon istikametine hareket halindeyken 2 Mayıs 2024 tarihinde "dolmuş şoförü" olduğu öne sürülen kişiler tarafından kesilmiştir.

Maalesef servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerimiz darp, tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayınlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikâyetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise yaşanan olayların başlangıcından gece geç saatlere kadar süreci yakından takip etmiş, öğrencilerimizden ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden, olayların detaylarını etraflıca öğrenmiştir. Sürecin yakın takipçisi olan Rektörümüz ve yönetim ekibi, yaşanan gelişmeleri saati saatine takip etmiş ve etmeye de devam etmektedir.

Bilinmesini isteriz ki; 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız. Bu çerçevede Üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm merciler ile iş birliği içinde olduğunu belirtmek isteriz.

Gelinen noktada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye'nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzonumuz sınırları içerisinde, öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak öğrencilerimize, servis şoförüne ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin başından sonuna kadar bizlere destek olan kamu kurum kuruluşlarına ve en önemlisi kadirşinas Trabzon halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."