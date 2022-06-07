Üniversite öğrencisi boğularak hayatını kaybetti

DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsa Yiğit, 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'a geziye gitti. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi. Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi İsa Yiğit ve bazı arkadaşlarıyla gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken, İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı. Kenara çıkmak için çaba sarfeden İsa Yiğit, gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayınladığı taziye mesajında "DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. Sınıf öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Ailesinin ve Camiamımızın derin üzüntülerini paylaşıyorum" ifadelerini paylaştı.

DPÜ Spor BİLİMleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Acet'de duydukları üzüntüyü dile getirdi. Acet; "Hepimizin başı sağolsun.İsa'yı kaybekten dolayı derin bir üzüntü içindeyiz" dedi