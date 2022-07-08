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Giriş Tarihi: 8.7.2022 17:56 Son Güncelleme: 8.7.2022 18:03

Trabzon'da üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Aykut Uğur denizde ölü bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu

Olay, Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana geldi. Dün akşam , Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Aykut Uğur (22)'den haber alamayan yakınları durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Üniversite öğrencisi Aykut Uğur'un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"SENİ KORUYAMADIK"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise acı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Üniversite öğrencisi gencin fotoğrafını paylaşan Çuvalcı, "Arife günü bizi üzdün güzel yüzlü çocuk. Seni koruyamadık. Gemi inşaatı son sınıf öğrencimiz Aykut Uğur Sürmene'de denizde ölü bulundu" ifadelerine yer verdi.

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Trabzon'da üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu
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