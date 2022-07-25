YKS üniversite taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS üniversite taban puanları adayların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde puanlarını öğrenen aday öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları listesi ile YKS tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili olacak. İşte, ÖSYM ile üniversite taban puanları 2022…
2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!
2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.
İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…
YKS TERCİH İŞLEMLERİ 2022
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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YKS 2022 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.
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