YKS üniversite taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!

2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.

İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…