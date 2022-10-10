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Giriş Tarihi: 10.10.2022 21:08

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplantısı sona ererken Üniversite ulaşım desteği hakkında açıklama geldi. Milyonlarca üniversite öğrencisi ‘’ Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alını?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika açıklamasında yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz ifadesi yer aldı. Peki 2022 2023 Üniversite ulaşım desteği ne kadar? Üniversite ulaşım desteği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte yanıtı

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurular başladı mı nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı kararları arasında üniversitelilere ulaşım desteği verileceği duyuruldu. Peki Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.

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Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?
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