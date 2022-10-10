Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurular başladı mı nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı kararları arasında üniversitelilere ulaşım desteği verileceği duyuruldu. Peki Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ
Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.