Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurular başladı mı nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı kararları arasında üniversitelilere ulaşım desteği verileceği duyuruldu. Peki Üniversite ulaşım desteği ne kadar, başvurusu ne zaman ve nasıl alınır?