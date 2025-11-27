Üniversitede 5 saatlik rehine krizi

Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen görevli memur 48 yaşındaki Hüseyin T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur Dilara B.'yi tabancayla rehin aldı. Hüseyin T. yaklaşık 5 saat süren ikna çalışmaları sonucu mesai arkadaşını serbest bıraktı. Olay dün öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde memur olarak göreve başlayan Hüseyin T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne gelip mesai arkadaşı Dilara B.'yi rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Harekât polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, yaklaşık 5 saat süren çabaları sonucu Hüseyin T.'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti. Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Silahını teslim eden Hüseyin T. gözaltına alındı. Olay yerine gelen Vali Aydın Baruş yetkililerden bilgi aldı.