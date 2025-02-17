Üniversitede dehşet

Konya'da çifte tabancayla okulunu basan, psikolojik sorunları bulunan üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesi sürüyor.Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar Ergüder (23), dün öğle saatlerinde okula geldi. Ardından hızlıca dekan ve yardımcıların olduğu bölüme girdi. Ergüder'i fark eden görevliler kolundan tutup engellemek istedi. Bu sırada çıkan tartışma esnasında bir kadın görevli de KADES'e basarak polisten yardım istedi.Bağırış sesleri üzerine Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal (34), odasından dışarı çıktı. Bu esnada yanında getirdiği tabancalardan birini çıkaran Bestami Serdar Ergüder, Yeşildal'ı göğsünden vurdu. Ardından da aynı silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı haldeki Yeşildal ve Ergüder'i ambulanslarla kampüs içerisinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Üzerinden 2 tabanca çıkan Ergüder'in, saldırıda ise birini kullandığı belirlendi. Ayrıca saldırganın üzerinde çok sayıda merminin bulunduğu, hedefinde çok sayıda kişiyi vurma planı olduğu ileri sürüldü. Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve okulda da problemli öğrenci olarak bilindiği öğrenilen Ergüder'in herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi. Öte yandan Ergüder'in daha önce aynı fakülteden mezun olduğu ve bu yıl farklı bir bölümde yeniden başladığı öğrenildi.