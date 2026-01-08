Üniversitede yaşanan skandalla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğraflarının izinsiz şekilde ele geçirilerek bir internet sitesinde "en güzel", "en çirkin" gibi başlıklarla oylanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kayıt yaptıran kız öğrencilere ait düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının, devre dışı bırakılan eski Öğrenci Bilgi Sistemi'nden sızdırıldığı belirlendi. Üniversite yönetimi, aktif sistemlerde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını, konunun hukuki ve teknik incelemeye alındığını açıkladı. İlgili internet sitesine erişim, İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla engellendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında Sakarya ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu. Savcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.