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Giriş Tarihi: 16.8.2022 09:37

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih duyurulmuş olup üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022 - YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Şimdi ise sırada üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte, kampüslerde dersler ne zaman başlayacak sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. 15 Ağustos Pazartesi YKS tercih sonuçları açıklandı. Sırada üniversite kayıt tarihleri bulunuyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.

2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.

2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?
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