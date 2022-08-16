Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte, kampüslerde dersler ne zaman başlayacak sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. 15 Ağustos Pazartesi YKS tercih sonuçları açıklandı. Sırada üniversite kayıt tarihleri bulunuyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.
2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.
2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.
27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.