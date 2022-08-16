Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte, kampüslerde dersler ne zaman başlayacak sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. 15 Ağustos Pazartesi YKS tercih sonuçları açıklandı. Sırada üniversite kayıt tarihleri bulunuyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, hangi tarihte?