Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ÖSYM güz dönemi 2022 – 2023 üniversitelerin açılacağı tarih ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.