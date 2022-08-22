Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ÖSYM güz dönemi 2022 – 2023 üniversitelerin açılacağı tarih ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 19:04 Son Güncelleme: 22.8.2022 19:04

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ÖSYM güz dönemi 2022 – 2023 üniversitelerin açılacağı tarih ne zaman?

YÖK 2022 2023 takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buluyor. Bir yandan ilkokul, ortaokul ve liseler MEB takvimi ile 12 Eylülde açılacağı duyurulurken, diğer taraftan üniversiteler ne zaman başlıyor sorusu yanıt aranıyor. Üniversite kayıtları başlamışken yeni üniversiteli öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunu sıklıkla soruyor. Geçen sene birçok üniversitelerin açılacağı tarihi 13 Eylül 2021 olarak belirlenmişti. Peki, üniversiteler ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ÖSYM güz dönemi 2022 – 2023 üniversitelerin açılacağı tarih ne zaman?

Üniversiteler ne zaman başlıyor sorusu, yeni üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin dilinden düşmüyor. Sürekli olarak üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yöneltiliyor. MEB'e bağlı okulların açılacağı tarih 12 Eylül olarak belirlenirken, gençler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunu MEB takviminden bulamıyor. İşte cevabı...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.

2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.

2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ÖSYM güz dönemi 2022 – 2023 üniversitelerin açılacağı tarih ne zaman?
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