Üniversitelerde

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırıma dikkat çekerek 1 Ocak 2026 tarihinde Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Filistin'e destek yürüyüşü için vatandaşlara buluşma çağrısında bulunmuştu.







Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için devlet üniversitelerinden destek çağrısı geldi.











