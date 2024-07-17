Üniversitelerde kontenjanlar düşürüldü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuza göre bu yıl açıköğretim de dahil olmak üzere üniversitelerdeki genel kontenjan 960 bin 249 oldu. Geçen yıl kontenjanlar 1 milyon 15 bin 840 olarak açıklanmıştı. Bu yıl kontenjanlarda 55 bin 591 azalma yaşandı. Bu yılki kontenjanlar belirlenirken iş dünyasının ihtiyaçlarının dikkate alındığı öğrenildi. Gelecekte sektörde daha az geçerliliği olması öngörülen ya da eleman ihtiyacı bulunmayan programlarda azaltılma yapıldı.4 yıllık lisans programlarında ciddi bir kontenjan azalması dikkat çekerken sektörün ara eleman ihtiyacını karşılayan 2 yıllık önlisans programlarında daha makul bir ayarlama yapıldı. Geçen yıl 4 yıllık olan programların genel kontenjanı 508 bin 871 iken bu yıl 53 bin 877 azaltılma yaparak 454 bin 994 oldu. Önlisanslarda ise yalnızca 2 bin 424 azaltılma yapılarak kontenjanlar bu yıl 505 bin 255 olarak belirlendi.Son birkaç yıldır kontenjanları düşürülen 4 yıllık işletme programında bu yıl ciddi bir artış yapıldı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın hazırladığı istatistiklere göre işletme programının kontenjanları 1183 artırılarak 13 bin 673 olarak belirlendi. İkinci en fazla artış ise 557'yle yazılım mühendisliği oldu. Ebelik programları da geçen yıla göre 517 artırılarak 4 bin 787 oldu. Kontenjanı en çok düşürülen program ise Türk dili edebiyatı ile tarih programları. Her iki programda da 3 binden fazla düşüş yaşandı. Hukuk da 1172 azaltılarak bu yılki kontenjanı 14 bin 114 olarak belirlendi.Başta yapay zekâ programları olmak üzere üniversiteler genelinde bu yıl 1642 yeni program açıldı. Bu programların toplam kontenjanı ise 42 bin 860 olacak.