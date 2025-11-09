Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli gençler köy okulunu yeniledi
Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, Esenler Belediyesi ile ortak bir proje başlattı. Proje kapsamında, sadece 6 öğrencinin eğitim gördüğü Manisa Gördes'deki Salur İlkokulu'nda 40 kişilik gönüllü ekip, iç ve dış cephelerde boya yaptı, bahçeye fidanlar dikti. Sıra ve kitaplıkları yeniledi. Okula yeni bir kütüphane de kazandırıldı. Yeni spor malzemeleri, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar armağan edildi. Köydeki kadınlar da okul bahçesinde gözleme pişirerek ikramda bulundu. Öğrencilerden 9 yaşındaki Emine, "Okulumuza boya yapıyorlar, kütüphane açıyorlar, sıralarımızı düzeltiyorlar. Ablalarımıza, ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
