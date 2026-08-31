Üniversiteli gençlere müjde! Lisans ve önlisans kazananlara başarı ödülü

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, üniversiteyi kazanan gençlere nakdi eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2024 yılında başlayan, üniversiteyi kazananlara başarı ödülü uygulaması bu yıl da devam edecek. Ödül miktarının artırıldığını söyleyen Başkan Tombaş, "SUGEM merkezlerimiz aracılığıyla her yıl binlerce gencimize ücretsiz YKS, LGS ve sınavlara hazırlık kursları veriyoruz. Bu yıl YKS'de 319 öğrencimiz, LGS de ise 426 öğrencimiz hayallerindeki üniversiteye, liseye yerleşti. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlerimize bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. Lisans kazanan öğrencilere 15 bin TL, önlisans kazanan öğrencilerimize ise 10 bin TL nakdi başarı ödülü vereceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

ULAŞIM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Ayrıca ulaşım desteği de vereceklerini söyleyen Tombaş, Sultanbeyli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine İstanbulkart abonman desteği vereceklerini belirtti.