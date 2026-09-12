Üniversiteli Hayalet Baron sahte kimlikle yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017'den bu yana aranan uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten ve suç dünyasında "Hayalet Baron" olarak adlandırılan İslam Yakut'un yakalandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin desteğiyle İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen dev operasyonla yakalanan Yakut, 2017'de üniversite kaydı için cezaevinden izin alarak çıkmış ve firar etmişti.

KRİPTOLU SİSTEM

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından aranan firari suç örgütü yöneticisi Yakut'un; kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu madde sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içi ve yurt dışında ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

2024 yılında yapılan "Kuyu" operasyonlarında diğer örgüt lideri E.Y. il yönetici ve çok sayıda üye yakalanarak örgüt çökertilmişti. Suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına el konulurken Yakut ele geçirilememişti. Son operasyond yakalanan Yakut'un adresinde sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör