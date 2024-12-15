Üniversiteli taksici trafik magandalarının kurbanı oldu

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki İbrahim Eren Peker, okul masraflarını çıkarmak için boş zamanlarında da taksicilik yapıyordu. Önceki gecede de taksiyle çalışmaya çıkan Peker'in aracına bir kadın müşteri bindi. Ancak, merkez Karatay ilçesindeki Topraklık Caddesi üzerinde, henüz kimliği belirlenemeyen trafik magandaları, İbrahim Eren Peker ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından magandalar, aracın içindeki İbrahim Eren Peker'i, kadın müşterisinin yanında çeşitli yerlerinden bıçakladı. Can havliyle saldırganların elinden kurtulup araçtan inen İbrahim Eren Peker, saldırganlardan kaçmaya çalıştı. Ancak birkaç metre sonra yere yığıldı. Magandalar kaçarken, ağır yaralanan İbrahim Eren Peker, çevredekiler tarafından Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Göğüs, karın ve bacaklarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan İbrahim Eren Peker, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan magandaları arıyor. Talihsiz genç Karaman'da toprağa verildi.