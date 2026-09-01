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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Üniversitelilere eğitim desteği

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Üniversitelilere eğitim desteği
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'tan üniversiteyi kazanan gençlere müjdeli haber geldi. Başkan Tombaş, üniversiteyi kazanan gençlere nakdi eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Ödül miktarının artırıldığını söyleyen Başkan Tombaş, "SUGEM merkezlerimiz aracılığıyla her yıl binlerce gencimize ücretsiz YKS, LGS ve sınavlara hazırlık kursları veriyoruz. Bu yıl YKS'de 319 öğrencimiz, LGS de ise 426 öğrencimiz hayallerindeki üniversiteye, liseye yerleşti. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlerimize bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. Lisans kazanan öğrencilere 15 bin TL, önlisans kazanan öğrencilerimize ise 10 bin TL nakdi başarı ödülü vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SULTANBEYLİ

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Üniversitelilere eğitim desteği
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