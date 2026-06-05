Üniversitelileri kullanan şebeke çökertildi: 1 ayda 125 milyon TL’lik vurgun

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Batman merkezde operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalarda, bazı üniversite öğrencilerinin "banka hesabı kiralama" vaadiyle kandırıldığı ve bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında finans evi olarak kullanıldığı belirlenen iki adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonda şebeke üyeleri, bilgisayarlarında yasa dışı bahis ödeme panelleri açık halde çalışırken suçüstü yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, suç örgütünün yalnızca son bir aylık süreçte 125 milyon 146 bin 675 liralık yasa dışı para trafiğini yönettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, 8 akıllı cep telefonu, 4 SIM kart, 1 soğuk kripto cüzdan, 143 bin 805 lira nakit para, 5 gram kubar esrar, 68 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.