Üniversitelilerin gurur günü; ’Başarı, engellere rağmen yürümeye devam edenlerin hikayesi’

Törende Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ve Senato üyeleri, Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde misafirleri selamladı. Ardından üniversitenin 5 enstitü, 19 fakülte, 5 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulundan mezun olan binlerce öğrenci ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) öğrencileri, ellerinde Türk Bayrağı ve Mersin Üniversitesi flamalarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirerek tören alanındaki yerlerini aldı.

Dr. Nureddin Nebati, "Türkiye Yüzyılı'nı sizin sarsılmaz azminiz taçlandıracak'

Bir Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati, mezunların sadece akademik bir eğitim almakla kalmadığını, aynı zamanda devlete sadakati ve insana hürmeti de öğrendiklerini söyledi. Mezun olan gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın sarsılmaz mimarları olacağını belirten Dr. Nebati, "Bugün giydiğiniz bu esvaplar, omuzlarınıza takılan bu cüppeler alelade birer kumaş parçası değil. Bu cüppeler, bu aziz milletin sizden beklediği büyük vazifelerin, adalet feryatlarının ve kalkınma hamlelerinin mesuliyet nişanı. Sizler, sıradan bir zamanın değil, dünya tarihine yön verecek Türkiye Yüzyılı'nın hakiki ve sarsılmaz mimarları olarak bu kapıdan uğurlanıyorsunuz. Buradan mezun olarak devletin kademelerine, sanayinin çarklarına, teknoloji üslerine ve bilimin en derinliklerine adım atacaksınız. Gittiğiniz her yere Mersin'in o engin ufkunu, bu üniversitenin asaletini ve en önemlisi de Mersin adabının o nazik, kucaklayıcı, birleştirici ve bir o kadar da heybetli ruhunu taşıyacaksınız" dedi.

Mersin Valisi Atilla Toros, "Başarı, engellere rağmen yürümeye devam edenlerin hikayesi'

Mersin Valisi Atilla Toros ise mezuniyetin yeni yolların, mücadelelerin ve başarıların başlangıcı olduğunu vurguladı. Gençlere hayallerinin arasına kimsenin girmesine izin vermemeleri tavsiyesinde bulunan Vali Toros, başarının sabrın ve vazgeçmeyenlerin eseri olduğuna dikkat çekerek, "Elbette, hayat boyunca önünüze engeller çıkacak. Her hedefe, ilk denemede ulaşamayacaksınız. Her emek, karşılığını aynı gün vermeyecek. Fakat unutmayın, başarı, önünde engel bulunmayanların değil, engellere rağmen yürümeye devam edenlerin hikayesi. Hayat sizlere zamanla birçok unvan, birçok makam verecek. Fakat hangi makamda bulunursanız bulunun, unutmayın, bilgi sizi güçlü yapar. Ama ahlak sizi değerli kılar. Yetkinlik size kapılar açar. Vicdan ise o kapılardan nasıl geçeceğinizi belirler" diye konuştu.

Vali Toros, bu şehrin gençlere sadece bilgi değil, değişime uyum sağlamayı, dünyayı doğru okumayı ve farklılıkları zenginlik olarak görmeyi de öğrettiğini belirtti.



Rektör Prof. Dr. Yaşar, 'Sahip olduğunuz diplomalar insanlığa hizmet yolunda onurlu bir sorumluluk'

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, 1992 yılında atılan tohumların bugün on binlerce genci sevgiyle kucaklayan 'ulu bir çınara' dönüştüğünü belirtti. Üniversitenin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda uluslararası yayın sayısını %75 artırdığını ve tarihinde ilk kez dünyanın en saygın ilk bin üniversitesi arasına girdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yaşar, Mersin Üniversitesi engelsiz üniversite ve e-kaynak kullanımında da Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

'Öğrenci dostu üniversite' anlayışıyla hayata geçirdikleri ücretsiz ring seferleri, uygun fiyatlı yemek hizmetleri ve yeni sosyal alanlardan bahseden Rektör Prof. Dr. Yaşar, öğrencilerin de bu imkanlara 177 TÜBİTAK projesi ve TEKNOFEST 6.'lığı gibi rekor başarılarla karşılık verdiğini belirtti.

Sağlık altyapısından yeşil kampüs hedeflerine kadar gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Prof. Dr. Erol Yaşar, "Zorlu sınavları, uykusuz geceleri ve yoğun tempoyu geride bırakıyorsunuz. Ancak asıl yolculuğunuz şimdi başlıyor. Sahip olduğunuz diplomalar sadece birer belge değil, ülkenize, milletinize ve insanlığa hizmet etme yolunda omuzlarınıza yüklenmiş onurlu birer sorumluluk. Gittiğiniz her yerde, adım attığınız her kurumda Mersin Üniversitesini temsil edeceğinizi, bu büyük ailenin bir elçisi olacağınızı asla unutmayın. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğinden ayrılmayın" dedi.

Törende Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Tıp Fakültesi birincisi Sıla Denizli'ye tüm mezunlar adına hediye takdim etti. En anlamlı ve en heyecanlı anı olan kep atma merasiminde, geri sayımla birlikte keplerini havaya fırlatan binlerce mezun, mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen ve 4 bin 500 mezun ile 20 binden fazla misafirin katıldığı mezuniyet törenine bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Çağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şirvan Kalsın, KKTC Muavin Konsolos Vekili Evren Taşan, Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğ. Gen. Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğ. Amiral Gökmen Gücüyen, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, mezunlar ve akademisyenler katıldı.