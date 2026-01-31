Üniversiteliye kiralık ev tuzağı

İstanbul Şişli'de üniversitede okuyan Mohammad A., Kuştepe'de kiralamak istediği daireye gitti. Evi Hamza T. adlı bir kişi gezdirdi, Pınar A. kendisini ev sahibi olarak tanıttı. Taraflar 25 bin lira kira ve 25 bin lira depozito karşılığında anlaştı, parayı da gönderdi. Kapısı çalınan mağdur Mehri J. isimli evin sahibi olduğunu söyleyen bir kişiyi karşısında buldu ve evi terk etmesi istendi. Mağdur Pınar A.'nın da aslında dairede kiracı olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı. Mohammad A. şahıslardan şikayetçi oldu.