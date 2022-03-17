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Giriş Tarihi: 17.3.2022 10:47 Son Güncelleme: 17.3.2022 10:54

Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı

Antalya'da meydana gelen meydana gelen korkunç kazada otomobil sürücü Ali Tevfik (22) ile yanlarında bulunan arkadaşları Halil Subaşı (21) ve Engin Borazan (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesini yasa boğan kaza gece saat 02.15 sularında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kent merkezinden seri istikametine Ali Tevfik'in kullandığı otomobil, Demokrasi Kavşağı alt geçit direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki betona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu.


Engin Borazan

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilin motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan sürücü Ali Tevfik (22) ile arkadaşı Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.


Ali Tevfik

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Halil Subaşı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenen 3 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeleri almaya gelen aileler, "Bu yıl üniversite sınavına gereceklerdi. Hayatlarının baharında kazaya kurban gittiler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldular. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Halil Subaşı ve Engin Barozan Serik ilçesi Kadriye mezarlığında, Ali Tevfik ise Serik merkezde toprağa verildi.

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Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı
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