Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı



Halil Subaşı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenen 3 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeleri almaya gelen aileler, "Bu yıl üniversite sınavına gereceklerdi. Hayatlarının baharında kazaya kurban gittiler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldular. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Halil Subaşı ve Engin Barozan Serik ilçesi Kadriye mezarlığında, Ali Tevfik ise Serik merkezde toprağa verildi.