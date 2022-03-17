Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı

Antalya'nın Serik ilçesini yasa boğan kaza gece saat 02.15 sularında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kent merkezinden seri istikametine Ali Tevfik'in kullandığı otomobil, Demokrasi Kavşağı alt geçit direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki betona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu.
Engin Borazan
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen otomobilin motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan sürücü Ali Tevfik (22) ile arkadaşı Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Halil Subaşı
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı öğrenen 3 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeleri almaya gelen aileler, "Bu yıl üniversite sınavına gereceklerdi. Hayatlarının baharında kazaya kurban gittiler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldular. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Halil Subaşı ve Engin Barozan Serik ilçesi Kadriye mezarlığında, Ali Tevfik ise Serik merkezde toprağa verildi.