Üniversiteyi kazananlara 10 bin TL başarı ödülü

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş üniversiteyi ilk defa kazanan gençlere başarı ödülü vaadini yerine getirdi.Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Tombaş, "Bizde başarı ödülsüz kalmaz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize başarı ödülü veriyoruz" dedi.Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Ali Tombaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sevgili gençler. Başarıya giden her adımınızda sizin yanınızda olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı. Sultanbeyli'mizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 bin TL 'Başarı Ödülü' veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."