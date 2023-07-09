Haberler Yaşam Haberleri Ünlü avukat da tele dolandırıcı kurbanı
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Ünlü avukat da tele dolandırıcı kurbanı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü avukat da tele dolandırıcı kurbanı
Türkiye'de binlerce kişiyi arayarak milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcıların hedefi bu kez İstanbul'da ikamet eden ünlü Avukat Hesna Şatır oldu. 2 Nisan'da Şatır, kendisini telefonla arayarak "Ben Şişli Emniyet Müdürü'yüm. İnternet üzerinden dolandırılıyorsunuz" şeklinde konuşan kişiye "Emniyet müdürü olduğunu nereden anlayacağım" diye sonrdu. Arayan kişi ise 118 18'i arayarak öğrenebileceğini söyledi. Şatır, numaranın Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu öğrendi. Arayan kişi Şatır'a "Telefonu kapatmayın. Köstebek operasyonu adı altında hesaplarınız FETÖ'cüler tarafından kullanıldı. Bankada bulunan paraları çekerek yolda bize teslim edeceksin, parola Kartal" dedi. Şişli'deki bankadan 85 bin lirayı çeken Şatır, yolda kendisine yaklaşan kişi parolayı söyleyince paraları teslim etti. Parayı alan kişinin bir anda koşarak uzaklaşmasından şüphelenen Şatır, telefonda 4 saattir konuştuğu kişiyi oyalamaya devam edip eve ulaştı. Evde telefonu kapadıktan sonra olayı kızına anlattı. Dolandırıldığını anlayan Şatır, şikâyetçi oldu. Savcılık, dolandırıcılık çetesiyle bağlantısı bulunan henüz izine rastlanılamayan biri yabancı uyruklu iki şüpheliyi tespit etti. 2 şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Huzuru bozana sınırdışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü avukat da tele dolandırıcı kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA