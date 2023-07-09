Ünlü avukat da tele dolandırıcı kurbanı

Türkiye'de binlerce kişiyi arayarak milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcıların hedefi bu kez İstanbul'da ikamet eden ünlü Avukat Hesna Şatır oldu. 2 Nisan'da Şatır, kendisini telefonla arayarak "Ben Şişli Emniyet Müdürü'yüm. İnternet üzerinden dolandırılıyorsunuz" şeklinde konuşan kişiye "Emniyet müdürü olduğunu nereden anlayacağım" diye sonrdu. Arayan kişi ise 118 18'i arayarak öğrenebileceğini söyledi. Şatır, numaranın Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu öğrendi. Arayan kişi Şatır'a "Telefonu kapatmayın. Köstebek operasyonu adı altında hesaplarınız FETÖ'cüler tarafından kullanıldı. Bankada bulunan paraları çekerek yolda bize teslim edeceksin, parola Kartal" dedi. Şişli'deki bankadan 85 bin lirayı çeken Şatır, yolda kendisine yaklaşan kişi parolayı söyleyince paraları teslim etti. Parayı alan kişinin bir anda koşarak uzaklaşmasından şüphelenen Şatır, telefonda 4 saattir konuştuğu kişiyi oyalamaya devam edip eve ulaştı. Evde telefonu kapadıktan sonra olayı kızına anlattı. Dolandırıldığını anlayan Şatır, şikâyetçi oldu. Savcılık, dolandırıcılık çetesiyle bağlantısı bulunan henüz izine rastlanılamayan biri yabancı uyruklu iki şüpheliyi tespit etti. 2 şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.