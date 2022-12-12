Haberler Yaşam Haberleri Ünlü Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 18:53 Son Güncelleme: 12.12.2022 19:01

Ünlü Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kanser tedavisi sonrasında hayatını kaybeden birçok filmde oynayan ünlü balet ve koreograf Erdal Uğurlu. 57, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ünlü Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün tedavi gördüğü kanser hastalığından dolayı 57 yaşında hayatını kaybetti. Çıplak Vatandaşlar, Kırmızı ve Gel Evlenelim Yürü Boşanalım adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Erdal Uğurlu, Taksim Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
EYT SON DAKİKA: AK Parti Meclis takvimini açıkladı! Bütün gözler Kabine Toplantısı'nda: EYT yaş sınırı ne olacak?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret etti! Kartlar açılıyor: Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Milletle dalga geçiyor
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Çocuk İstismarı' iddiaları ile ilgili yanıt: Belli ki sana doğru bilgi aktarılmıyor
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: Toplumsal sempatisini kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA