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Giriş Tarihi: 25.1.2022 09:52 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:37

Ünlü börekçinin kızı davalık oldu

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Ünlü börekçinin kızı davalık oldu

'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin sahibi merhum Seyfullah Marangoz'un kızı Gonca Marangoz Şamlı ve dedesinin diğer eşi (üvey babaanne) davalık oldu. Merhum Seyfullah Marangoz'un babası merhum Faik Marangoz'un ikinci eşi olan Semiha Marangoz üvey torunu olan Gonca Marangoz Şamlı hakkında kendisine sürekli iftira attığı ve yaptığı suç duyurularıyla adli makamları meşgul ettiği gerekçesiyle İstanbul Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Semiha Marangoz'un avukatının savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim Semiha Marangoz 72 yaşında ve rahmetli Faik Marangoz'un yarım asırlık eşidir. Müvekkilimin Faik Marangoz'dan iki çocuğu bulunmaktadır. Çocuklarından İlker Marangoz'un kalıcı psikolojik sorunları vardır ve bakıma muhtaçtır. Şüpheli Gonca Marangoz Şamlı ise müvekkilimin eşi olan Faik Marangoz'un ilk eşinden olan torunudur. Rahmetli Faik Marangoz ile şüpheli arasında şüphelinin babası olan Seyfullah Marangoz'dan dolayı husumet vardır. Bu husumetten dolayı şüpheli müvekkilime karşı kin ve nefret duymaktadır" ifadeleri yer aldı.

"HASTA OĞLUNA ELEKTROŞOK VERDİĞİ YÖNÜNDE İFTİRA ATTI"

Şikayet dilekçesinde Gonca Marangoz Şamlı'nın duyduğu nefret nedeniyle dedesinin cenazesine dahi gelmediği aktarılarak " Şüpheli müvekkilimin dedesiyle evli olmadığını, oğlu İlker Marangoz'u kilit altında tutup, darp ettirdiğini, ona elektroşok tedavisi uygulattığı yönünde adli makamlara şikayette bulunarak müvekkilime iftira atmıştır. Şüpheli Gonca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezi olan 183 ve Cimer üzerinden de müvekkilim hakkında asılsız ihbarlarda bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda ise şüphelinin asılsız, kötü niyetli iddiaların gerçek dışı ve iftira olduğu ortaya çıkmıştır" şeklinde beyanlara yer verildi.

3 SUÇTAN DAVA ETTİ

Semiha Marangoz, Gonca Marangoz Şamlı'yı asılsız ihbarlarda bulunarak komu organlarını ve kendisini mağdur ettiğini öne sürülerek "Suç uydurma", "İftira" ve "Adil yargılamayı etkileme" suçlarını işlediği gerekçesiyle dava etti. Başsavcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ünlü börekçinin kızı davalık oldu
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