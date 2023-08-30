Ünlü diziden ilham aldılar ‘Dali’ maskesi takıp soyguna çıktılar! GOP Polisi aynı gün yakaladı

Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında 23 Ağustos günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yüzlerine fenomen soygun dizisi 'La Casa De Papel'de kullanılan Salvador Dali maskesi takan siyah giyimli iki kişi kuyumcuya geldi. Ancak kuyumcunun kapısı içerden kilitliydi, kapıyı açmaya zorladılar ancak başaramadılar. Dali maskeli iki soyguncu geldikleri gibi kaçmak zorunda kaldı kaçarken kuyumcunun ön camına ateş ettiler. Ancak camlarda kurşun geçirmez olduğu için gasp girişimleri başarısız oldu. Geldikleri araca binen iki soyguncu olay yerinden uzaklaştı.

KAPIYI AÇAMADI ATEŞ EDİP KAÇTI

Kuyumcu E.B. hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Güvenlik Büro ekipleri olay yerine geçti. E.B. verdiği ifadesinde, yüzleri maskeli siyah giyimli iki kişinin içeri girmeye çalıştığını kapıyı açamayınca ön cama ateş edip kaçtıklarını söyledi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit etti. Çalıntı plaka kullanılan aracın asıl sahibinin ifadesine başvuran Asayiş Büro ekipleri şüpheli Birkan K. (31) ve onun arkadaşı Mahmut A.(25)'yı tespit etti.

GOP ASAYİŞ BÜRO KISA SÜREDE YAKALADI

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'Dali' maskesi takıp kuyumcu gaspına çıkan iki şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerden Birkan K.'nın 12, Mahmut A.'nın ise 7 farklı kaydı olduğu öğrenildi.

DALİ MASKELERİNE EL KONULDU

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği polisleri şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 3 Salvador Dali maskesine de el koydu. Soyguncuların kullandığı araçta takılı plakanın ise çalıntı plaka olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Şüphelilerin yüzlerinde maskeyle kuyumcuya girmeye çalıştıkları ve kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polislerince kısa sürede yakalanan iki soyguncu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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