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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Ünlü elmas ustası bu kez patrikhane personelinden şikâyetçi oldu... Aforoz krizi sürüyor

Ermeni Patrikhanesi’nin aforoz ettiği elmas ustası Levon Gagaçyan ağustos ayında maddi manevi sıkıntılar yaşadığını belirterek kararı imzalayan kurul hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gagaçyan bu kez Patriklik personeli Şirvan M.’nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü elmas ustası bu kez patrikhane personelinden şikâyetçi oldu... Aforoz krizi sürüyor
Geçtiğimiz yıllarda Ermeni Patrikhanesi tarafından aforoz edilen elmas ustası Levon Gagaçyan, kendisine hakaret ettiğini söylediği Patriklik personelinden şikâyetçi oldu. Ermeni Patrikhanesi'nin 12 Aralık 2022'deki ruhani oturumunda, kendisine tanınan bir haftalık sürede 'tövbe' etmediği gerekçesiyle hakkında aforoz kararı verilen Gagaçyan geçtiğimiz ağustos ayında haksız yere aforoz edildiğini, iş ve özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek aforoz kararını imzalayan kurul hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Patrikhanenin 200 yıldır kimseyi aforoz etmediğini öne süren Gagaçyan, "Aforoz kararı ile ortaçağın engizisyon mahkemesi hortlatıldı" demişti.




Elmas ve kıymetli taş işlemesinde Türkiye'nin en önemli ustalarından olan Gagaçyan, bu kez Patriklik personeli Şirvan M.'nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Gagaçyan, Şirvan M.'nin kendisine yönelik "Senin niyetin çok havlayarak kurt çağırma. Din adamlarımızı hedef göstererek hayatlarını tehlikeye atmak. Sen bunu isteyen bir vicdansızsın. Biz sustukça çok kabardın. Örümcek tutmuş kafalı, kalın kafalı, cahil" ifadelerini kullandığını öne sürdü. Gagaçyan; Şirvan M.'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Ünlü elmas ustası bu kez patrikhane personelinden şikâyetçi oldu... Aforoz krizi sürüyor
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