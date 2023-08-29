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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:48 Son Güncelleme: 29.8.2023 11:16

Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı

Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesinde korkunç olay... Restorana çocuklarına dondurma almak için gelen baba, ödeme yaparken cüzdanının unuttuğunu fark etti. Ödemeyi telefonla yapabileceğini söyleyince restoran çalışanları tarafından, 3 çocuğu ve eşinin yanında darp edildi. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda korku içindeki çocukların çığlıkları adeta İstiklal Caddesi'nin inletti...

İHA
Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı

Olay, Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan ünlü fast food restoranında meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarına dondurma almak için sıraya giren baba, sıranın kendisine geldiği esnada cüzdanını otoparkta bulunan arabasında unuttuğunu ve cep telefonu ile ödeme yapabileceğini söyledi.

Restoran çalışanının bu şekilde ödemeyi kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çalışanlar babaya saldırmaya başladı. Saldırgan çalışanlar, çocuklarının ve eşinin yanında babayı darp ederek dışarıya çıkardı.

Çok sayıda çalışan daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde babayı kovalamaya başladı. Kadın çalışanlarında saldırganlar arasında bulunduğu kavgada bir kadının saldırı anında hafif yaralandığı görüldü.

Tişörtünün yırtıldığı ve kaçmaya çalıştığı kameralara yansıyan babanın 3 çocuğu, İstiklal Caddesi'ni korkudan çığlıklarıyla inletti. Ağlayan çocukları gören çevredeki vatandaşlar çalışanlara "Ailesi var, çocukları var yanında" diye tepki gösterdi.

Yaşanılan olay, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı
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