Ünlü fast food zincirinin Taksim şubesi çalışanlarından müşteriye meydan dayağı... Çocukların korku çığlığı caddede yankılandı

Olay, Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan ünlü fast food restoranında meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarına dondurma almak için sıraya giren baba, sıranın kendisine geldiği esnada cüzdanını otoparkta bulunan arabasında unuttuğunu ve cep telefonu ile ödeme yapabileceğini söyledi.