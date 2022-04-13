Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

stifasının ardından yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle 1985 yılında Yüksek Lisans mezunu oldu. 1987 yılında aynı enstitüden "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu. 14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atanan Beyaz, 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eski görevine döndü. 2005 yılı şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Beyaz'ın ''İslam'a Göre Milliyetçilik'', ''İslam'a Göre Hilafet Saltanat Cumhuriyet'' gibi eserleri bulunuyor.

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