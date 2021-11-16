Ünlü iş adamı Ukraynalı kadının iddialarını reddetmişti! Yüzde 99: Babası çıktı...

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Mahkeme, çocuğun babasının Ali Ünal olup olmadığının tespiti ve DNA incelemesi için tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu raporunda, Ali Ünal'ın yüzde 99.99 Timur Chelapko'nun babası olduğunu tespit etti. Mahkeme, çocuğa geçici olarak 5 bin lira tedbir nafakası verdi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden davanın son duruşmasında Ali Ünal'ın tanığı dinlendi. Ali Ünal'ın tanığı Serap Koç, "Ali Ünal ile aynı işyerinde çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır da davacıyı tanıyorum. Ali bey çocuğun babası olduğuna dair DNA testi yaptırmak istedi. Ancak davacı bu testten kaçıyordu" dedi. Davacı çocuğun temsilcisi Nadejda Yokuş ise çocuk ve annesinin oturduğu evden tahliye edildiğini, bu nedenle nafakanın artırılması talebinde bulundu. Bu talebi şimdilik reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.