Ünlü iş adamının çocukları ortaklarını soydu iddiası

Azerbaycan'da 2006 yılında "yılın işadamı" seçilen Cenay Şirketler Grubu'nun patronu Cengiz Güldamlası ve oğlu Mete Güldamlası hakkında dolandırıcılıktan bir dava daha açıldı. Açılan davada şüpheliler arasında bu kez, Mete Güldamlası ve kız kardeşi Zeynep Güldamlası bulunuyor.

Modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşi Selim Demir, yatırım amaçlı bir daire satın almak istemiş, bunun için Cengiz Güldamlası'yla görüşen çift, Sarıyer'de bulunan Derbent isimli projeden daire satışı için anlaşmıştı. Ünlü çift, yaklaşık 5 milyon liralık ödeme yaptı. Ancak bir süre sonra projenin mahkeme kararıyla durdurulduğunu öğrenen çift, dolandırıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi olmuştu.

'FASON ŞİRKET KURDU'

Ünlü çift, savcılığa sundukları şikâyet dilekçesinde projeyi hayata geçiren CO Gayrimenkul Yatırım İnşaat isimli şirketin, paraları iade etmemek için dolandırıcılık amacıyla fason bir şirket kurduğunu ileri sürmüş, Demir Ailesi'nin yaptığı dolandırıcılık ihbarı sonrası, inşaat şirketinin sahibi Cengiz Güldamlası hakkında dava açılmıştı. Modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşi Selim Demir çiftinin Cengiz ve Mete Güldamlası'na ait bir şirketten daire satın almak istedikleri, 700 bin dolara anlaştıkları ve söz konusu paranın şirket hesabına geçmesine rağmen 6 yıllık bir süreçte inşaata başlanmadığı gibi paralarının da iade edilmeyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülmüştü.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRICILIK DAVASI

Güldamlası ailesi hakkındaki dolandırıcılık davası devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cengiz Güldamlası'nın oğlu Mete Güldamlası ve kız kardeşi Zeynep Güldamlası hakkında, 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan bir dava daha açıldı. Açılan davaya göre, Avukat Sefa Altıoğlu, Peicc İnşaat isimli şirketin yüzde kırk hissesini Mete Güldamlası'ndan satın aldı. Bu sözleşmeden sonra Mete Güldamlası'nın bu şirketteki müdürlük görevi sona ererken kız kardeşi Zeynep Güldamlası ile Sinan Muhammet Girişen'in müdürlük görevinin devamına karar verildi.

ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTTILAR İDDİASI

İddiaya göre bu iki müdür, söz konuşu şirketin işleyişi hakkında şirketin ortağı olan avukat Altıoğlu'na bilgi vermemeye başladı. Şirketin defter ve kayıtlarının kontrolden sürekli kaçırdıkları hatta şirket binasını başka bir yere taşıyarak bu durumu Ticaret Sicil Memurluğuna bildirmedikleri ve şirket genel kurulunu toplamadı. Yine iddiaya göre yine şirketin hesabından çekilen paralarla birlikte, Mete Güldamlası ve Sinan Muhammet Girişen'in yönetici oldukları dönemde şirketi usulsüz işlemlerle ve haksız yere borçlandırarak zarara uğrattıkları ileri sürülürken, Güldamlası tarafından başlatılan yaklaşık 1 milyonluk icra takiplerini ise şirketin başlatılan adreslerine tebligatlar yaparak icralık olmasına neden oldu. İcra takibi sonrası şirketin Sarıyer'deki bağımsız bölümün satısını gerçekleştirdiklerini bu satışın iptali ile ilgili davanın devam ettiği belirendi.

BU KEZ ORTAĞINI SOYDULAR İDDİASI

Mete Güldamlası, Zeynep Güldamlası ve Sinan Muhammet Girişen'in sermayesini çok asan bir miktarda şirketi borçlandırdığı, bu paraların nereye, ne şekilde harcandığının belli olmadığı, şirket kayıtlarından yapılan incelemede gerçek dışı olduğunun belirlendiğini ortaya çıktı. Şüphelilerin olmayan alacaklarla toplamda 10 milyona yakın icra takibiyle şirketi boşaltmaya çalıştığı gerekçesiyle açılan dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.