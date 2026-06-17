Haberler Yaşam Haberleri Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısında! Tutukluluk devam kararı
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:31

Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısında! Tutukluluk devam kararı

İş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, “Uyuşturucu partileri düzenleyen biri değilim” ifadelerini kullanan Tatlıcı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısında! Tutukluluk devam kararı
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İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLEYEN BİRİ DEĞİLİM"

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Şeyhmus Tatlıcı ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Tatlıcı, iddianamede adı geçen Leyna isimli kişiyi tanımadığını belirterek, "Böyle bir arkadaşım dahi yok. Ben evimde uyuşturucu partisi düzenleyen biri değilim" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumu nedeniyle Tatlıcı'nın tutukluluğun devamını karar verdi. Mahkeme ayrıca Lerna Elmas'ın tanık olarak dinlenmesi hükmetti.

#İSTANBUL

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Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakim karşısında! Tutukluluk devam kararı
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